Il rischio terrorismo ferma il tour del “mortaio gigante”: stop alla tappa di Parigi

Liguria. “Considerata la situazione internazionale e a seguito dell’interlocuzione con le autorità francesi in merito al livello di massima allerta per la sicurezza a Parigi in occasione dei giochi olimpici, la Regione Liguria comunica di aver cancellato la tappa della campagna di promozione della Liguria #PestoMasterpieceofLiguria nella capitale francese, prevista nel mese di maggio“.

Lo ha annunciato con una nota la Regione Liguria. Niente tuffo nella Senna, quindi, per il “mortaio gigante” che ha si era visto nel Tamigi a Londra, nel canale della Darsena a Milano e poi ancora sulle nevi di Sestriere.

