Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi in “missione” a Roma per il bando dei Borghi

Laigueglia. “Missione” romana per il sindaco Giorgio Manfredi. A poco meno di un anno dal suo mandato da primo cittadino ha raggiunto la Capitale, unico amministratore pubblico della provincia di Savona, per incontrare il direttore dell’Unità di Missione Pnrr, Angelantonio Orlando.

“Si è trattato di un tavolo tecnico per fare il punto sulle attività in corso e recepire le istanze dei Comuni sul del bando Borghi del Pnrr – ha spiegato il sindaco Giorgio Manfredi – E’ stata un’occasione di incontro interessante per discutere le opportunità derivanti dai fondi ministeriali per valorizzare e promuovere la cultura e le tradizioni dei piccoli Comuni come Laigueglia”.

