Cairo Montenotte. Non era affatto semplice approcciare il campionato con una penalizzazione di sei punti in classifica. La Cairese, infatti, è stata ultima in classifica per diverso tempo nel campionato di Juniores di Eccellenza.

Tuttavia, ad un certo punto della stagione, è arrivato l’exploit dei gialloblù che ha portato a scalare sempre più posizioni e raggiungere l’undicesimo posto e la salvezza diretta all’ultima giornata disponibile.

