Lavori al Montale di Marola, spunta un cartello: “Abbiamo compreso che i parcheggi a pettine non ce li volete fare…”

Un manifesto di protesta è apparso nei giorni scorsi sulla recinzione del cantiere che sta effettuando i lavori in località Montale di Marola, nei pressi delle case. “Abbiamo compreso che i parcheggi a pettine non ce li volete fare. Visto che si spendono soldi pubblici che almeno il muro di sostegno sia parallelo a quello dell’edificio partendo dall’inizio in basso della trincea e non parallelo all’asse della strada. Grazie”, recita il cartello affisso da qualche abitante della zona.

La questione ruota intorno al numero dei posti auto che verranno ricavati al termine dell’intervento. Con la disposizione progettata dal Comune, infatti, ne verranno creati quattro, mentre i residenti della zona avrebbero preferito averne di più, disponendoli in un altro modo. Tutto ruota intorno al posizionamento del muro di contenimento.

Il malcontento registrato al Montale, però, riguarda anche il periodo in cui si svolge il cantiere, il cui termine è previsto per il mese di agosto, creando disagio proprio nel periodo in cui sono più numerosi i turisti che soggiornano nelle strutture extra alberghiere della zona.

Ma c’è anche chi di quei lavori avrebbe fatto volentieri a meno, in alta o in bassa stagione. “E’ un lavoro inutile, che andrà a vantaggio di pochi. Sarebbe stato più utile che il Comune spendesse quei soldi per asfaltare la strada, visto che in alcuni punti sta crollando e che ci sono buche enormi”, afferma un’abitante riferendosi alle condizioni di Via del Mattone.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com