Lavori all’ospedale di Levanto, ricollocate le attività ambulatoriali

ASL5 comunica che per permettere l’espletamento dei lavori attinenti l’ospedale di Comunità (fondi PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché quelli previsti per la sicurezza e l’adeguamento antisismico della struttura (fondi PNC – Piano Nazionale Investimenti Complementari) le attività ambulatoriali distrettuali ubicate nel Presidio San Nicolò di Levanto dal 29 aprile 2024 verranno ricollocate.

In particolare: gli ambulatori di Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia, il servizio farmacia, il servizio ecografico, il punto prelievi e l’ambulatorio infermieristico saranno spostati al secondo piano del nosocomio, entrata posteriore, mentre le altre prestazioni specialistiche verranno erogate presso il polo distrettuale di Brugnato, in via Bertucci, 27.

