Presidio in piazza Mentana con la Rete spezzina Pace e Disarmo

La Rete spezzina Pace e Disarmo, che dal febbraio 2022 promuove ogni lunedì il Presidio “Se vogliamo la pace, prepariamo la pace”, sarà in Piazza Mentana anche lunedì 29 aprile alle 18.00 per il 97mo presidio sul tema “Capovolgiamo il vocabolario bellico: le parole della pace”.Sentiamo risuonare sempre più intense le parole della guerra che ne offrono la giustificazione e ne sostanziano l’inevitabilità: il ricorso alle armi viene presentato come unica e sola risposta possibile. La corsa agli armamenti, sempre più accelerata, viene propagandata come necessaria per la deterrenza e ad essa vengono destinate quote crescenti di spesa pubblica. Anche il ricorso alle armi nucleari viene considerato come possibile mentre l’impegno per risolvere i conflitti a livello negoziale viene silenziato e stigmatizzato come forma di collusione e sostegno al campo avverso. In questo contesto le forme di critica alla logica della guerra sono sempre più ignorate ed espulse dal discorso pubblico.

I governi europei non hanno mai speso cosi tanto per preparare la guerra. Per prepararla anche tramite un linguaggio per creare consenso, penetrando nel cuore e nelle menti. La “nostra” sicurezza verrebbe perciò garantita solo dalla potenza del fuoco, nella logica di una contrapposizione frontale e di una affermazione identitaria da rivendicare con qualsiasi mezzo. Alla guerra viene così attribuita una ragione “etica” – la difesa dei principi di “civiltà” – ed il conseguente ricorso alle armi viene giustificato come scelta eticamente obbligata, un modo doloroso ma necessario per perseguire il bene. Con questo presidio intendiamo ribadire innanzitutto la nostra ferma contrarietà alla propaganda di guerra e al suo vocabolario. La nostra Costituzione sancisce non solo che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, ma anche “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art.11). Ed impegna tutti, in primo luogo i rappresentati politici, a risolvere le controversie con mezzi pacifici sulla base del diritto internazionale. Ogni forma di partecipazione alla guerra e che ne consente il protrarsi va in direzione contraria rispetto al dettato costituzionale. E’ pertanto necessario disattivare le semplificazioni che conducono alla violenza e alla logica militare per porci su un terreno alternativo rispetto a quello dei rapporti di forza, un terreno che ribadisca che la guerra è sempre evitabile ed è da ritenersi sempre ingiustificabile. Per questo, lunedì presenteremo in piazza le parole capovolte della guerra e le parole, dritte e chiare, della pace: Disarmo al posto di riarmo, Nonviolenza invece di violenza e guerra, Sicurezza umana invece di sicurezza nazionale, Ordine internazionale democratico invece di alleanze militari, Cura dell’ambiente e del pianeta e Conversione ecologica invece di sfruttamento delle risorse e dell’ambiente naturale, Cooperazione, condivisione e accoglienza invece di respingimenti, Costruire ponti al posto di costruire muri, Libertà d’informazione invece di propaganda di guerra, Perdono e riconciliazione invece di odio e vendetta.

