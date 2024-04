Rapallo: giornata storica, l’inaugurazione del risorto porto turistico

Finalmente Rapallo ha di nuovo il suo porto turistico, a quasi sei anni di distanza dalla catastrofica mareggiata che lo distrusse nel 2018. Oggi pomeriggio alle 16.30 c’è stato il taglio del nastro che ha inaugurato la nuova struttura. Erano presenti molte centinaia di persone tra invitati vip, cittadinanza e diportisti. Hanno partecipato alla cerimonia il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e naturalmente l’imprenditore Davide Bizzi che ha creduto in questa operazione. Tra gli amministratori locali anche il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Dopo il taglio del nastro c’è stata la parte conclusiva della cerimonia, in una tensostruttura allestita sulla testa dell’ingresso del nuovo porto, in cui hanno parlato La Russa e le altre autorità presenti.

» leggi tutto su www.levantenews.it