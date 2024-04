Anche Rapallo “presa d’assalto” dai turisti che hanno scelto il mare per trascorrere il lungo ponte del 25 Aprile. A San Pietro di Novella i camper hanno invaso gran parte del posteggio a pagamento situato davanti all’ospedale. Il trasferimento in centro in bici, o con il bus.

