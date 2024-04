Rapallo: inaugurazione porto, un divertente dietro le quinte

Una bella festa organizzata non benissimo in alcuni momenti e quindi un po’ caotica: ma ciò che conta è che da oggi Rapallo ha di nuovo il suo porto turistico, con tutto quello che questo comporta per l’economia del territorio. Un fatturato da molti milioni di euro, ed è stato detto chiaramente. Inoltre il porto con le sue imponenti opere di difesa a mare, sarà importante anche per la sicurezza del centro abitato.

L’inizio della cerimonia era previsto per le 16 ma la zona del porto ha iniziato ad animarsi già dalle 15. Massiccia la presenza di forze dell’ordine, visto il calibro degli ospiti attesi: molte decine di uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e marina militare. Con motovedette in mare. Il primo ad arrivare è stato il sindaco Carlo Bagnasco, che per l’occasione è giunto con una berlina extralusso. Subito dopo sono arrivati il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, il presidente del Senato Ignazio La Russa con una scorta personale massiccia, e infine il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Un po’ defilato Giuseppe Sala, sindaco di Milano: presente probabilmente per sottolineare lo stretto legame dei milanesi con Rapallo. Per la Regione c’erano anche il consigliere Domenico Cianci, che è proprio di Rapallo e l’assessore Giacomo Giampedrone, con delega ai lavori pubblici. Per le forze dell’ordine c’erano i vertici regionali e provinciali di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con almeno quattro generali.

