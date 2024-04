Rapallo. Toti: “Un sano rapporto tra pubblico e privato”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Vedere oggi questo porto completamente ricostruito non è come vederlo alcuni anni fa, quando eravamo qui all’indomani di quella terribile mareggiata di fine ottobre 2018. Oggi non abbiamo solo inaugurato un porto, non abbiamo solamente rafforzato le infrastrutture di una regione turistica, che ha l’ambizione di essere la più potente d’Italia, ma abbiamo anche creato i presupposti per migliaia di posti di lavoro, che continueranno a prodursi a cascata, consentendo a tanti giovani e a tante donne di poter costruire il proprio futuro in Liguria. Tutto questo è stato possibile grazie a un sano rapporto tra la pubblica amministrazione e i privati che hanno avuto il coraggio di investire: quello che gli imprenditori devono sapere è che chi viene a rischiare e investire in questa regione non resta da solo e avrà sempre accanto una pubblica amministrazione che proteggerà il suo investimento, perché da quell’investimento dipende il benessere di tanti nostri cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto all’inaugurazione del nuovo porto “Carlo Riva” di Rapallo, che era stato distrutto dalla mareggiata dell’ottobre 2018.

» leggi tutto su www.levantenews.it