Sestri Ponente, rubano sull’auto di un dentista: colpo da oltre 2.000 euro

Genova. Aumentano i furti sulle auto parcheggiate in città. Dalla Darsena a Principe passando per Castelletto e Sampierdarena, i topi d’auto colpiscono in diverse zone e in alcuni casi riescono a fuggire portandosi via anche oggetti con parecchio valore.

È il caso del ladro che il giorno della Liberazione ha preso di mira una macchina posteggiata in via degli Storace, a Sestri Ponente. A bordo della macchina, di proprietà di un dentista, era custodita una valigia che conteneva materiale odontoiatrico del valore di oltre 2.000 euro.

