Cancellata l’imminente tappa a Parigi di #PestoMasterpieceofLiguria, campagna promozionale di Regione Liguria che ha tra i suoi elementi il noto mortaio gigante. “Considerata la situazione internazionale – spiega una nota della Regione – e a seguito dell’interlocuzione con le autorità francesi in merito al livello di massima allerta per la sicurezza a Parigi in occasione dei Giochi Olimpici, Regione Liguria comunica di aver cancellato la tappa della campagna di promozione della Liguria #PestoMasterpieceofLiguria nella capitale francese, prevista nel mese di maggio”. Regione informa che “la tappa verrà riprogrammata in base all’evolversi della situazione”.

L’articolo Sicurezza, cancellata la tappa a Parigi della campagna promozionale dedicata al pesto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com