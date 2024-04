Spotorno. Domenica 28 aprile, nella sede nautica della sezione spotornese della Lega Navale Italiana, via Aurelia, Molo Sant’Antonio, si svolgerà il tradizionale cimento primaverale che non è stato possibile svolgere a Pasquetta.

Il tuffo in mare è previsto per le ore 11.30, dalle 10 si apriranno le iscrizioni, che possono essere anticipate anche via mail a lnispotorno@libero.it.

