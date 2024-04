Vela paralimpica, la LNI Chiavari-Lavagna ha ospitato terza tappa del campionato regionale classe Hansa 303

Chiavari. Invece del consueto programma di un fine settimana, la terza tappa del campionato regionale ligure della classe Hansa 303 di vela paralimpica si è concentrata nella sola giornata del 25 aprile, con i singoli al mattino e gli equipaggi in doppio al pomeriggio, a cura della L.N.I. di Chiavari-Lavagna.

Vi hanno partecipato 19 velisti, di cui 5 in singolo al via alle ore 8, e 14 in doppio alle ore 13. Questo formato è stato adottato perché nel fine settimana la classe ha un altro impegno al prestigioso Trofeo Accademia Navale di Livorno.

