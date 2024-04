Sono stati collocati in Piazza Colombo i nuovi bidoni per la raccolta differenziata, dotati di un’apertura più grande e spaziosa, per facilitare l’inserimento dei rifiuti.

Entro l’arrivo della stagione estiva questa tipologia di raccoglitori per il conferimento dei rifiuti verrà collocata su tutto il lungomare.

La collaborazione da parte di tutti, cittadini e ospiti, è fondamentale per mantenere la nostra splendida Città pulita e in ordine, in modo da risultare sempre accogliente.

