Canottaggio/ sa ‘Santa’ a Prà, ottima prova dell’Argus

Ottimi risultati per la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure sul bacino di Genova Prà, dove si è disputata la gara regionale selettiva per il 2° Meeting Nazionale. Molti degli atleti allenati da Pino Trenta sono andati a medaglia. “Sono molto felice per l’impegno che questi ragazzi hanno profuso in gara – afferma il presidente dell’Argus, Claudio Marsano – Gli ottimi risultati che hanno ottenuto sono la prova della bontà del loro lavoro. Ringrazio tutto lo staff della società, che rende possibile tutto questo con il lavoro quotidiano”.

Nel singolo 7,20 Cadetti F terzo posto per Michelle Castania. Nel Singolo 7,20 Cadetti M terzo posto per Oscar Canale. Nel Singolo Cadetti M, medaglia d’oro per Aldin Apuzzo in 07:26:40. Nel Singolo Under 19 F quarto posto per Giulia Ghibaudo. Nel Doppio Cadetti M medaglia d’oro per Manuel Battista Tosi e Lorenzo Caperoni con il tempo di 07:04:10. Nel Doppio Cadetti F misto, terzo posto per Serena Cosenza (LNI Sestri Ponente) e Giulia Medisio (Argus). Nel Quattro di Coppia Under 19 F terzo posto per Giulia Ghibaudo, Ester Canale, Martina Spinosi, Giada Castellini. Nel quattro di Coppia Cadetti M medaglia d’oro per Oscar Canale, Aldin Apuzzo, Manuel Battista Tosi e Lorenzo Caperoni con il tempo di 06:04:10. Nel Singolo Senior A M medaglia d’oro per Francesco Russo Verderame con il tempo di 08:04:70.

