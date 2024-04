La figlia l’ha chiamata al telefono senza ricevere risposta. A quel punto è scattato l’allame. I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento situato a Chiavari in via Trieste e hanno constatato che la donna, 60 anni, era deceduta. Purtroppo vana la presenza del 118 con la Croce Verde. Immaginabile lo strazio della figlia. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale. Il decesso è dovuto a cause naturali; probabilmente un indarto.

