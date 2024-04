Notte inquieta nel Tigullio con alcuni episodi che mettono in allarme ed i cui particolari non sono al momento noti, in quanto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

A Chiavari attorno alle 22 due ragazzini hanno rapinato un anziano derubandolo del portafogli; il fatto sarebbe avvenuto in piazza dell’Orto. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Chiavari e trasportato in codice giallo, poi derubricato in verde, al pronto soccorso di Lavagna.

