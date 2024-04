Esplorando il Cosmo con gli Astrofili Spezzini: laboratorio per Bambini a Riccò del Golfo 

Nel vasto universo della conoscenza, c’è un’associazione che si distingue per la sua dedizione nell’illuminare le menti giovani e curiose sulle meraviglie del cosmo: gli Astrofili Spezzini. Sabato 4 maggio, dalle 16, presso la biblioteca di Riccò del Golfo, si terrà un avvincente laboratorio per bambini, intitolato “Marty il Marziano”, organizzato proprio da questa associazione e dal Comune di Riccò del Golfo. Un Viaggio nel Cosmo: “Marty il Marziano” Questo laboratorio non è solo un’opportunità per i bambini di divertirsi, ma anche un’occasione unica per imparare attraverso l’esperienza pratica e l’esplorazione guidata. Il tema centrale, “Marty il Marziano”, porterà i partecipanti in un viaggio immaginario alla scoperta del sistema solare. Attività Coinvolgenti e Istruttive Durante il laboratorio, i giovani esploratori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di attività coinvolgenti e istruttive, progettate per stimolare la loro curiosità e incoraggiare la loro creatività.

Tra le attività previste ci saranno: la lettura del fumetto, ideato dal Team Le pleiadi, laboratorio creativo sul sistema solare. Questo laboratorio non è solo un momento di divertimento e apprendimento, ma anche un’opportunità per riflettere sulle meraviglie dell’universo e il nostro ruolo in esso. Attraverso il contatto diretto con l’astronomia e l’esplorazione spaziale, i bambini potranno sviluppare una maggiore consapevolezza dell’importanza della cura e della protezione del nostro pianeta, la Terra. Se siete genitori o educatori desiderosi di offrire ai vostri bambini un’esperienza educativa e stimolante, non perdete l’occasione di partecipare al laboratorio “Marty il Marziano” organizzato dagli Astrofili Spezzini. Unisciti a noi sabato 4 maggio presso la biblioteca di Riccò del Golfo e preparati a immergerti in un viaggio emozionante verso le stelle! Per info e prenotazioni: Alberto 335.6428744. Piccola quota di partecipazioni 5 euro a bambino

