Euro Cup, la Rari Nantes Savona esce sconfitta da Berlino ed è eliminata dalla competizione

Berlino. Si è spento a Berlino, nella piscina Schöneberg, il sogno della Rari Nantes Savona di approdare alla final four della Len Euro Cup 2024. Quest’anno i biancorossi, finalisti nella scorsa edizione, si sono fermati nei quarti di finale della competizione.

Costretta a vincere per rimediare alla sconfitta dell’andata, la squadra allenata da Angelini non è riuscita nell’impresa. Lo Spandau, giocando una partita di gran concretezza, non solo ha difeso il risicato margine conquistato alla Zanelli, ma ha vinto anche la sfida di ritorno col risultato di 12 a 10.

