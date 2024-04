Folla e commozione ai funerali di Francesco Vaccarone: “Per la tua Spezia, amata città di cui sei stato benefattore”

Una folla strabordante raccolta nella Chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta ha dato l’ultimo saluto a Francesco Vaccarone. Questa mattina parenti, amici, conoscenti, di oggi e di ieri, si sono ritrovati in Piazza Beverini per un rituale collettivo che per la verità già era cominciato ieri alla camera ardente allestita al Camec. Proprio quel museo che Vaccarone aveva visto nascere sulle ceneri dell’ex Tribunale e dove aveva tenuto nel 2012 la mostra antologica di cui andava orgoglioso oltre ad innumerevoli laboratori per bambini e ragazzi che lo hanno coinvolto con la sua proverbiale disponibilità e quel desiderio di scambio generazionale che lo ha accompagnato per tutta la vita, prima da giovane pittore sulle orme dei suoi maestri poi da chioccia e memoria culturale del territorio, un vestito intellettuale che lo portava ad aprire generosamente il suo studio a tutti coloro che volevano capire, comprendere. Un uomo conosciuto da tutti e che conosceva tutti, anche grazie a quello spirito esplorativo e curioso che è proprio dei grandi, quelli capaci a uscire dai recinti della propria acquista posizioni e donarsi al mondo con un sempre nuovo sentimento. Pochi lo hanno saputo fare come lo ha fatto lui e non a casa tanti, tantissimi, non hanno voluto mancare all’ultimo saluto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com