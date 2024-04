Il Bari crolla con il Cosenza, l’Ascoli vince con la Ternana. Colpo Reggiana contro il Palermo

Pomeriggio di gol e risultati a sorpresa in Serie B, che ha concluso oggi la sua trentaquattresima giornata che ha avuto il suo primo verdetto, ovvero la prima retrocessa in Serie C: il Lecco. Ko contro la capolista Parma (a soli quattro punti dalla Serie A matematica), la squadra del vulcanico presidente Di Nunno ha ufficialmente alzato bandiera bianca, retrocedendo in terza serie solo un anno dopo la promozione in B. Ma la lotta per non retrocedere, fatta eccezione proprio per i lombardi, si fa sempre più agguerrita. Con il pareggio contro il Brescia lo Spezia sarebbe ad oggi virtualmente salvo, nonostante la vittoria importantissima dell’Ascoli sulla Ternana che porta le tre squadre appaiate a quota 37 punti. Ma grazie alla classifica avulsa, che prende in esame i risultati delle tre squadre negli scontri diretti, sarebbe proprio la squadra di D’Angelo a salvarsi, forte degli 8 punti conquistati contro i 6 dell’Ascoli e i 2 della Ternana. Se il campionato terminasse oggi, quindi, il playout sarebbe cosa di Ascoli e Ternana.

L’ultima delle retrocesse sarebbe infatti il Bari, che prosegue la caduta libera e perde anche lo scontro diretto con il Cosenza, che si impone con un netto 4-1. Espulso nel finale Bellomo, che prende per il collo un avversario, la squadra di Giampaolo sarà attesa ora dal Parma, che in caso di successo potrebbe celebrare la promozione in Serie A. Resta aggrappata invece la Feralpisalò, che proprio nel recupero pareggia con il Cittadella e tiene vive le residue chance per salvarsi. Da segnalare il colpaccio della Reggiana a Palermo, contro la prossima avversaria dello Spezia, che permette così alla squadra di Nesta di salire a quota 43 punti, ormai salva.

