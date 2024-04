Il Lecco deve battere il Parma per evitare la serie C matematica

Il trentacinquesimo turno può sancire la matematica retrocessione del Lecco in serie C. Oggi pomeriggio, tra le 14 e le 16.15, si giocano tutte le partite della serie B con alcuni scontri diretti di fondamentale importanza per la corsa salvezza. Per i lombardi le speranze sono ormai al lumicino: senza una vittoria sul campo della capolista Parma sarà impossibile colmare il gap con Spezia e Bari (+10) e provare a raggiungere i play out. Contemporaneamente dovranno sperare che gli aquilotti non vincano a Brescia e che i pugliesi non vadano oltre il pareggio sul campo del Cosenza per rimanere aggrappati alla speranza almeno per altri quattro giorni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com