“Liguria”: il brano dell’artista pietrese Mad Fiftyone pronto ad accendere l’estate in Riviera

Pietra Ligure. “Il selfie all’alba sopra la collina. Non vado a letto se non è mattina. Una giornata in Liguria, che fortuna”. Ritmo, sonorità e parole. Ci sono tutti gli ingredienti per diventare la colonna sonora dell’estate ligure nel nuovo brano realizzato dall’artista pietrese Mad Fiftyone insieme a Pilo.

“Liguria”, lanciato ufficialmente il 19 aprile scorso, è un brano che profuma d’estate già dal primo ascolto: “L’idea è nata dopo la mia prima collaborazione insieme a Pilo – spiega Mad Fiftyone a IVG -. Cinque anni fa abbiamo prodotto ‘Sardegna’, un brano che voleva celebrare la bellezza di questa meravigliosa regione”.

