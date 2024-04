Richiamo al Corecom, Garlenda per Tutti: “Rimossi i contenuti propagandistici dal sito istituzionale”

Garlenda. “A seguito della segnalazione che abbiamo presentato all’autorità Garante della Comunicazioni e alle autorità collegate a norma dell’art. 9 della legge 28/2000 per violazione della norma sulla comunicazione istituzionale sul sito internet del Comune di Garlenda ove la relazione di fine mandato era stata nottetempo sostituita da una pubblicazione dal sapore squisitamente elettorale volto a favorire il candidato sindaco di Collaborazione e Progresso, Alessandro Navone, nonché altri consiglieri comunali in carica che si candidano alle prossime elezioni amministrative di Giugno ebbene in data 18/04/2024 è intervento il Corecom Liguria articolazione locale dell’autorità delle comunicazioni che in una missiva peraltro indirizzata anche al Prefetto di Savona ha richiesto che il comune procedesse spontaneamente al ripristino dei documenti ufficiali rimuovendo pubblicazioni di carattere propagandistico”. Lo dichiara la lista “Garlenda per Tutti”.

Spiegano: “Con il richiamo formale del Corecom l’amministrazione comunale ha provveduto ad eliminare tutti i contenuti propagandistici dal sito internet istituzionale in virtù della normativa vigente. L’informazione comunale deve, infatti. essere in questo periodo strettamente necessaria ai soli fini istituzionali e deve essere di carattere impersonale. Ciò dimostra che quanto lamentato alle autorità da Scelta Civica – Garlenda per Tutti era fondato. La parità di accesso ai mezzi di informazioni e l’impossibilità per chi ricopre incarichi di governo locale di utilizzare i mezzi pubblici a fini propagandistici sono essenziali per un corretto svolgimento della campagna elettorale per le elezioni comunali”.

