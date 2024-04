Sampdoria-Como LIVE: Pirlo si gioca le carte Borini e Esposito per tenere il passo playoff

Genova. Al Luigi Ferraris una sfida non semplice per la Sampdoria: di fronte c’è il Como, uno degli organici più forti del campionato di Serie B. Il Pisa ieri sera ha pareggiato contro il Catanzaro, arrivando agli stessi punti della squadra di Pirlo. Una corsa serrata, punto a punto, verso l’approdo ai playoff, che lo stesso tecnico blucerchiato ha definito come un obiettivo voluto da inizio stagione dall’intero ambiente.

Continuità a Borini dal primo minuto dopo la trasferta di La Spezia, che giocherà insieme ad Esposito per cercare di gonfiare la rete difesa dall’ex genoano Semper.

