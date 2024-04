Sampdoria, Pirlo: “A Lecco perderemo tre giocatori importanti, ma gli altri stanno bene. Imperativo vincere”

Genova. L’ottavo posto è mantenuto, con una prestazione che ha mostrato quanto la Sampdoria sia cresciuta nel saper soffrire per diversi tratti della partita e colpire quando ne ha la possibilità. Un punto prezioso nonostante i punti sarebbero stati tre sino all’82’, minuto del pareggio di Cutrone. “Le tante sberle prese durante l’anno ci hanno fatto migliorare − dice Andrea Pirlo in conferenza stampa − e stare dentro nella partita anche in momenti di sofferenza è una cosa positiva anche perché ormai le partite cominciano a essere poche e diventano tutte decisive. Se non si ha questo atteggiamento poi le partite e i punti non riesci a portarli a casa. Abbiamo sofferto, però abbiamo sempre avuto anche la reazione comunque di cercare di vincere la partita. L’obiettivo è sempre quello: di vincerla. Non ci siamo riusciti, complimenti al Como che è riuscito a portare a casa un pareggio“.

Sulla partita l’analisi del mister è lucida: “Siamo stati un po’ timidi nei primi 20 minuti, aspettavamo forse di vedere come giocasse il Como. L’abbiamo preparata bene, poi piano piano siamo cresciuti e battuto colpo su colpo. Ci abbiamo creduto fino alla fine”.

» leggi tutto su www.genova24.it