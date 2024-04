In tarda mattinata i vigili del fuoco di Chiavari si sono recati a Sestri Levante in località Villa Libiola. Un capriolo era rimasto impigliato nelle reti poste in un uliveto per la raccolta delle olive e non è riuscito a liberarsi; anzi più cercava di farlo, più complicava la situazione. Ha capito però che i vigili lo avrebbero liberato ed è rimasto immobile fino al momento in cui ha potuto correre verso la ritrovata libertà.

