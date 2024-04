Temperature in ascesa, le piste di Zum Zeri non saranno aperte. Sì a ciaspole e campo scuola

Niente da fare per un’ultima sciata nell’imbiancata Zum Zeri dove si sono alzate le temperature e le piste si stanno scoprendo, con neve umida e pericoli. Domani resta aperto il camposcuola, i percorsi delle ciaspole e dello sci d’alpinismo, per i principianti e i bambini: sono aperte le piste del camposcuola con gli sci o la possibilità di trascorrere una domenica soleggiata giocando sulla neve con bob e slittini che possono essere noleggiati sul posto. “Nel caso che le condizioni meteo cambiassero positivamente, apriremo la sciovia del Cippo – spiegano dalla stazione -. Ci abbiamo provato ma in questa situazione non è possibile, sarà per la prossima stagione che si preannuncia con interessanti novità per gli appassionati. Aspettandovi domenica e nel prossimo futuro ringraziamo i tanti amici che ci hanno fatto compagnia in questa stagione invernale, ringraziamo lo staff che si è impegnato sempre al massimo”.



