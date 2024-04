Cicagna. La scorsa notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco hanno operato per l’estinzione di un tetto in fiamme a Cicagna, in Val Fontanabuona.

Oltre alla squadra di Rapallo, a dare supporto, anche la squadra di Chiavari. La ragazza che dormiva all’interno della casa si è messa in salvo autonomamente.

» leggi tutto su www.genova24.it