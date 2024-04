La notizia arriva dall’inorevole Roberto Bagnasco che scrive: “Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Franco Rocca, già sindaco di Zoagli e mio collega in consiglio regionale.

Avevo sentito Franco alcuni giorni fa provato dalla lunga malattia ma sempre attento alle dinamiche della società. Un amico che tanto ha fatto per la nostra Liguria e in particolare per la sua amata Zoagli che ha amato profondamente. Le condoglianze più sincere alla famiglia. Ciao Franco, amico mio!”

» leggi tutto su www.levantenews.it