A-12: code tra Chiavari e l’allacciamento con la A-7

Traffico a fisarmonica con rallentamenti e code a tratti sull’Autostrada A-12 nel tratto compreso tra Chiavari e l’allacciamento con la A-7, fin dalle 16.45. Ciò significa che sono molti i turisti che, esaurito il ponte del 25 aprile, se ne tornano a casa senza neppure godersi il tramonto e ancora una cena in Riviera. In molti casi il rientro è determinato dal calendario scolastico. Tuttavia è notevole il numero di ospiti che trascorreranno in Riviera le due giornate che ci separano dal primo maggio e quelli che si fermeranno fino a domenica 5. Tenuto anche conto che il 2 giugno cade di domenica e non ci sarà quindi un nuovo ponte. Nei giorni scorsi il tempo ha fatto i capricci, ma non sembra che ciò abbia dissuaso i turisti in maniera importante; oggi le temperature sono comunque in aumento.

