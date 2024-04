Autostrade, rimosso il cantiere-tappo sulla A7. Dal 31 maggio la rete entra in “assetto estivo”

Genova. Una buona notizia per le autostrade liguri: è stato rimosso questa mattina, come da tempistiche condivise con il tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, ministero dei Trasporti e concessionari autostradali, il cantiere del viadotto Balletto sulla A7 in direzione Milano, responsabile di notevoli disagi nelle ultime settimane.

Sul viadotto è in corso un importante intervento di riqualificazione che consentirà di rimuovere definitivamente l’attuale limitazione a una corsia. Il cantiere è stato smontato questa mattina per dare due corsie al traffico anche in direzione nord e facilitare così i rientri verso nord. Verrà rimontato il 6 maggio, ma solo dal lunedì al venerdì, per terminare definitivamente il 26 maggio: questo consentirà di avere la A7 a due corsie per senso di marcia per tutta l’estate.

