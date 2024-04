Azione Liguria contro il generale Vannacci: “I disabili nelle scuole hanno diritto all’inclusione”

Genova. In risposta alle recenti dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, che ha proposto classi separate per gli studenti disabili, anche Azione Liguria esprimere “contrarietà e più ferma condanna. Riteniamo che tali affermazioni siano inaccettabili. L’inclusione delle persone con disabilità non è una questione di separazione, ma piuttosto di condivisione di spazi, di percorsi e di vissuti. È attraverso l’esperienza scolastica condivisa che possiamo crescere reciprocamente, scambiando emozioni e apprendendo l’uno dall’altro”. Ieri erano stati i genitori dei bambini con disabilità a scagliarsi contro il militare candidato alle europee nella lista della Lega.

“È fondamentale comprendere che le persone con disabilità hanno il diritto di accedere all’istruzione e di essere trattate con dignità e rispetto come tutte le persone – scrivono in una nota la segretaria regionale Cristina Lodi, il responsabile disabilità Nicola Fonsa e il consigliere regionale Pippo Rossetti -. I traguardi accademici, lavorativi e personali sono e devono essere di tutte le persone in un paese democratico e basta fare riferimento alla Costituzione che garantisce diritti e doveri per tutti. Le parole del generale Vannacci richiamano pericolosamente all‘ideologia discriminatoria del passato, ci riportano a periodi oscuri in cui le persone con disabilità erano considerate prive di valore e dignità umana. Le conseguenze devastanti che possono avere tali idee non sono nemmeno da considerare ma solo da osteggiare”.

» leggi tutto su www.genova24.it