Biglietto elettronico, completato set up degli apparati centrali e avviata l’installazione dei dispositivi sui bus: nel 2025 sistema a regime

Liguria. Ulteriore step nel progetto di bigliettazione elettronica regionale. È stato infatti completato il set up degli apparati centrali, collocati presso la server farm di Liguria Digitale, che costituiscono il cervello che controllerà l’intero funzionamento del sistema, gestendo, in tempo reale, tutte le transazioni e i dati raccolti dagli apparati distribuiti sul territorio.

Si tratta del primo passaggio della fase attuativa che vede il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Aep e Ticketing Solutions e da Engineering, con il coordinamento di Liguria Digitale e di Regione Liguria, direttamente impegnato presso le quattro aziende regionali di trasporto pubblico coinvolte nel progetto (Amt per il bacino della provincia di Genova, Tpl Linea per quella di Savona, Atc per quella di La Spezia e Rt per quella di Imperia), per l’installazione e il collaudo funzionale dei sistemi di bordo e di controlleria che, secondo quanto previsto dall’architettura del sistema, dialogheranno con la struttura regionale di controllo e monitoraggio.

