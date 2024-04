Calcio/ La matricola Psm Rapallo conquista i play-off

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

Play off conquistati …La PSM Rapallo centra un altro storico traguardo. La matricola PSM Rapallo conquista un altro storico traguardo ,dopo la promozione dello scorso anno ,in questa stagione si affaccia per la prima volta nella sua storia nella realtà del campionato di Promozione, chiude il girone di andata da campione di inverno e termina la stagione regolare al 5′ posto ,accedendo meritatamente ai play off per accedere al campionato di Eccellenza confermandosi una delle squadre rivelazione di questa stagione . “Chiudiamo la stagione regolare con un risultato storico per la società centrando il quinto posto al primo campionato di promozione grazie all’ottimo lavoro della dirigenza, dello staff tecnico e dei ragazzi che non hanno mai mollato. Ci prepariamo alla sfida di domenica con il Molassana con la voglia di continuare a stupire e soprattutto a divertirci con lo spirito e la determinazione che ci contraddistingue “così commenta il DS Maschio .

» leggi tutto su www.levantenews.it