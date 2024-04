Calcio/ La Sammargheritese vince a Busalla ma non basta, è retrocessione in Promozione

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Busalla-Sammargheritese 2-3

Vittoria amara per la Sammargheritese di Mister Giacobbe, che nonostante il 2-3 nello scontro diretto odierno con il Busalla, valevole per l’ultima giornata del Campionato d’Eccellenza, retrocede direttamente in Promozione insieme allo stesso Busalla ed al Forza e Coraggio, senza che vengano disputati i play out, grazie alle vittorie sia di Serra Riccó (2-0 contro l’Athletic) che di Voltrese (2-1 all’85º contro il Baiardo). La vittoria odierna, grazie alla doppietta di Paterno (che falliva un calcio di rigore al 4º minuto) ed al gol vittoria di Lepera è soprattutto figlia di una prova di carattere, determinazione e voglia di vincere, trovandosi anche sotto 2-0 nel primo tempo. Nonostante i 23 punti conquistati nel girone di ritorno, la Samm lascia il massimo Campionato Regionale dopo una sola stagione: 7 punti al giro di boa troppo pochi, ma ciò nonostante sarebbe bastata un po’ di fortuna in più per raggiungere almeno i più che meritati spareggi salvezza. Ci lecchiamo le ferite, ma a testa alta… e da domani si riprogramma un futuro ancora più solido e più ambizioso, arricchito dall’esperienza maturata quest’anno, cercando di imparare dagli errori fatti e dalle cose positive dalle quali ripartire.

