Castelnuovo al voto: Lega e Cambiamo confermano il sostegno a Gherardo Ambrosini

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane arriva ora l’ufficialità sul sostegno di due forze di centrodestra – Lega e Cambiamo – alla candidatura a sindaco di Castelnuovo Magra di Gherardo Ambrosini, reduce da quattro mandati nelle amministrazioni di centrosinistra e che, dal febbraio scorso, è uscito dalla giunta Montebello.

“Un appoggio fermo e motivato – si legge in una nota unitaria delle due formazioni politiche – dalla credibilità di un progetto condiviso. A scendere in campo è Roberto Petacchi, titolare dell’azienda agricola Giacomelli – una delle cantine di riferimento per la produzione di Vermentino dei Colli di Luni – ed espressione castelnovese della Lega. Partito che nell’ ultima tornata elettorale aveva raggiunto ampio consenso proprio a Castelnuovo Magra. “Abbiamo deciso di schierarci al fianco di Ambrosini e con la lista Castelnuovo Civica perché condividiamo a pieno i punti programmatici da sviluppare e ci riconosciamo nel progetto – ha chiarito Roberto Petacchi -. Mi riferisco agli investimenti per valorizzare i nostri borghi collinari, allo sviluppo di un turismo lento e sostenibile che punti a mettere in risalto le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma anche agli investimenti per incrementare la sicurezza e l’attenzione al sociale. Abbiamo poi particolarmente apprezzato il percorso di Gherardo che con serietà ha deciso di dimettersi dal ruolo di assessore, dimostrando una linea di rottura dall’amministrazione Montebello”. A sposare in pieno il progetto portato avanti da Ambrosini è anche Francesco Petacchi, consigliere di opposizione eletto nella precedente tornata elettorale tra le fila della lista di centro destra Castelnuovo Cambia – nonché il più votato con ben 127 preferenze – e espressione territoriale dei totiani. “Crediamo fortemente nel civismo che non è un nascondiglio, ma un valore aggiunto – ha spiegato il consulente dello storico studio Mazzi Petacchi -. Crediamo fermamente in Gherardo, nella sua esperienza e nella sua serietà. Con lui condividiamo il progetto da realizzare, le criticità sui cui dover lavorare e i punti di forza da valorizzare per rilanciare Castelnuovo Magra. Riteniamo sia necessario migliorare la gestione e la tutela dell’ambiente per ridurre il rischio idrogeologico. Investire sul territorio, con particolare attenzione all’edilizia pubblica e al settore del commercio per rendere il nostro paese sempre più attrattivo. Per realizzare questi obiettivi dialogheremo costantemente con Regione Liguria e saremo attentissimi ad intercettare opportunità e finanziamenti”. Il centrodestra dunque si presenterà alle amministrative castelnovesi diviso fra l’appoggio ad Ambrosini e il sostegno ad Andrei che potrà invece contare su Fratelli d’Italia e Forza Italia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com