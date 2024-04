Castelnuovo Magra, “Leali a Spezia” con Katia Cecchinelli

Il movimento LeAli a Spezia e la Lista Sansa appoggiano la candidatura di Katia Cecchinelli a sindaco di Castelnuovo Magra. “Di Katia abbiamo sempre apprezzato il rigore morale, la vivacità intellettuale, la capacità di ascolto, il garbo e la sua opera come assessore della Giunta uscente di Castelnuovo. Come movimento LeAli A Spezia e Lista Sansa la sosteniamo con convinzione, certi che come sindaco farà un ottimo lavoro al servizio della comunità di Castelnuovo”, affermano dal movimento.



