Spotorno. Rimandato a Pasquetta a causa delle condizioni del mare, si è svolto oggi 28 aprile il “Cimento di primavera” organizzato dalla sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana, tradizionale appuntamento che inaugura l’apertura della sede nautica.

È stato “il primo bagno della stagione”, come ha detto il presidente Raffaele Liotti, per una trentina di persone che si sono presentate puntualmente, da sole ma soprattutto in gruppo, fedelissime dell’appuntamento.

