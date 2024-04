Dal 13 maggio via a nuovi lavori intorno alla galleria Fresonara: nessun cambio di carreggiata in programma

Dal 13 maggio prenderà il via una nuova fase dei lavori intorno alla galleria Fresonara, sull’A15, portati avanti dal concessionario Salt per installare le nuove barriere di sicurezza ai due lati del tunnel. Nel dettaglio, tra il 13 e il 23 maggio sarà disposta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione S. Stefano (dal km 106+100 al km 104+300), mentre dal 24 maggio al 2 giugno verrà chiusa la corsia di soprasso in direzione La Spezia (dal km 103+800 al km 105+800). I lavori non comporteranno scambi di carreggiata.

“I lavori di messa in sicurezza della bretella autostradale dell’A15 procedono secondo il cronoprogramma stabilito grazie al confronto avviato da Regione Liguria con Salt, in accordo con i comuni della Spezia, Santo Stefano Magra e Vezzano – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture – L’intervento che prenderà il via nel mese di maggio non richiederà uno scambio di carreggiata, dando così un impatto meno importante sulla fluidità del traffico. Nelle prossime settimane il tavolo con Salt e gli enti locali tornerà a riunirsi per confrontarsi sull’organizzazione dei lavori nel periodo estivo”.

