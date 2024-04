La cattedrale del Cristo Re si avvicina al mezzo secolo di vita

La cattedrale spezzina di Cristo Re ha quasi mezzo secolo. Il tempio, cuore pulsante della vita religiosa della città e della diocesi, venne infatti consacrato dal vescovo Giuseppe Stella il 3 maggio 1975. Erano presenti alcune decine di suoi confratelli tra arcivescovi e vescovi di varie parti d’Italia, e tra tutti prese la parola nell’occasione l’arcivescovo metropolita genovese cardinale Giuseppe Siri. Si completava così quel giorno di quarantanove anni fa un lungo percorso, avviato sin dagli anni Trenta da Giovanni Costantini, primo vescovo diocesano residente nella città della Spezia. Nella cripta sottostante la cattedrale, come è noto, vicine al sepolcro della beata Itala Mela, ci sono ora anche le tombe dei due vescovi “fondatori”, Costantini e Stella. Venerdì prossimo, come ogni anno per la celebrazione della “dedicazione della chiesa cattedrale”, il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà alle 18 la Messa in Cristo Re, presenti i canonici ed altri sacerdoti. Tutti i fedeli sono invitati a prendere parte al rito.

