La dodicenne amegliese Adele Ricci diventa “Alfiere della Repubblica”, le congratulazioni del sindaco

“Dopo aver appreso la notizia del conferimento dell’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” da parte del Presidente Sergio Mattarella alla nostra giovane concittadina Adele Ricci, ho contattato la mamma per esprimere, personalmente e a nome di tutta l’amministrazione comunale, le nostre congratulazioni per il prestigioso riconoscimento”. Così il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo in merito all’importante conferimento per la dodicenne guida Agesci del Gruppo scout Lunae 1, premiata dal Quirinale per “la gentilezza e la spontaneità con cui si dedica a un compagno in difficoltà. Il suo impegno costituisce un esempio: il traguardo di una società più inclusiva può essere raggiunto anche attraverso la semplicità di piccoli gesti silenziosi”.

Galazzo, che annuncia di aver invitato in Comune tutta la sua famiglia dopo la cerimonia che si terrà a Roma il 13 maggio, aggiunge: “I complimenti vanno estesi anche a chi ha proposto il nome di Adele al Presidente della Repubblica il quale, come si legge dalla motivazione, con questa scelta ha lanciato un messaggio potente che deve farci riflettere: “il traguardo di una società più inclusiva può essere raggiunto anche attraverso la semplicità di piccoli gesti silenziosi”.Brava Adele!”.

Come ricorda infatti il sito della presidenza “Adele è una giovane scout che, con grande spontaneità, ha fatto propri i valori alla base della sua associazione e con generoso impegno e amicizia incondizionata ha affiancato un suo compagno con disabilità aiutandolo nella quotidianità. I gesti di Adele sono semplici ma rassicuranti. L’amicizia vera non ti fa sentire solo o diverso”.

Presidenti del Comitato nazionale Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola, hanno invece dichiarato: “Adele ha mostrato una maturità notevole nonostante la sua giovane età che ci rende orgogliosi di averla nella nostra Associazione. L’accoglienza è sempre un tema caratterizzante della proposta educativa dell’Agesci. Il nostro metodo si basa sul raggiungimento dell’autonomia attraverso la responsabilità in un gioco tra pari. Il più grande si assume la responsabilità del più piccolo, sviluppando attenzione e cura verso gli altri, attraverso il gioco e tutte le attività che proponiamo, che sono alla base del progetto educativo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com