L’addio a Francesco Vaccarone. Ricordi e riflessioni sull’arte, la politica e la vita

I funerali di Francesco Vaccarone, tenutisi ieri nella chiesa di Santa Maria, mi hanno suscitato un turbinio di ricordi e di riflessioni.

Innanzitutto sugli anni Sessanta e il Sessantotto: perché fu in quella fase storica che Vaccarone si formò e diede un contributo importante al rinnovamento della vita culturale e artistica della città, oltre a sviluppare una personale creatività che è riemersa nei momenti più felici del suo percorso successivo. Ho studiato quella fase per il libro “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” e ho cominciato a viverla, quattordicenne, nel 1968. Vaccarone definiva la situazione spezzina, già nel dicembre 1965 in un articolo su “Il Lavoro”, come contrassegnata dal “fermento culturale”:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com