Nei loro nomi quello della storica spiaggia: le bambine Venere e Azzurra omaggiate in Comune

Era l’estate del 2020 quando, in vacanza sul litorale di Praia a Mare (Cosenza), Antonio Marcianò, ex preside della scuola media di San Terenzo, fece amicizia con una famiglia calabrese – moglie, marito e due bambine -, scoprendo con sorpresa e piacere che le piccole si chiamavano Venere, la più grande, e Azzurra, la minore… insomma, nomi che certi non suonano indifferenti a chi arrivi da Lerici, sul cui litorale si staglia la celebre spiaggia della Venere Azzurra; e nel segno di questa ‘omonimia’ Marcianò aveva espresso l’auspicio di un incontro con a Palazzo civico. In tal senso si è attivato, informato della singolare vicenda dal pittore Raffaele Cavaliere (che sul tema firma un articolo su Lerici In), il consigliere comunale Antonio Cosenza. E così, approfittando di una tappa lericina di genitori e bimbe durante il ponte del 25 aprile, sabato mattina, presenti tra gli altri in vice sindaco Marco Russo e Cosenza, si è tenuto in sala consiliare un incontro di saluto con mamma Maria, papà Gianni e naturalmente Venere e Azzurra, che hanno ricevuto un omaggio floreale.

