Nuoto paralimpico, il genovese Bocciardo fa il pieno di medaglie agli europei in Portogallo

Genova. Torna a casa con quattro medaglie il campione paralimpico ligure Francesco Bocciardo dagli Europei di nuoto che si sono svolti a Funchal, in Portogallo. Bocciardo ha conquistato un oro, due argenti e un bronzo. L’Italia ha conquistato il medagliere della competizione con 26 ori, 21 argenti e 16 bronzi, risultati che hanno permesso di precedere in classifica l’Ucraina e i Paesi Bassi.

Bocciardo si è riconfermato campione europeo nel 200 stile libero S5. L’azzurro del GS Fiamme Oro e della Nuotatori Genovesi, ha toccato la piastra per primo con il tempo di 2’28″40. Alle spalle dell’italiano secondo piazza per Pulver (NPA) (2’30″20) e terza per l’ucraino Komarov (2’32″87).

» leggi tutto su www.genova24.it