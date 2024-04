Dopo il primo appuntamento con “La Grotta Misteriosa”, svolto tra il Borgo e il Castello di San Terenzo è in arrivo la seconda puntata della miniserie interattiva “Il Segreto dei Medici”. Venerdì 3 maggio l’imponente fortezza medicea di Firmafede diventerà il palcoscenico per “La Mappa Segreta”, una passeggiata con delitto nella quale i partecipanti verranno coinvolti nelle indagini guidate dal Professor Montessori, esperto di mistero e occultismo, alla ricerca di una mappa segreta che nasconde l’ubicazione di un luogo mistico e potente. Ci si dovrà mettere in gioco in prima persona, cercando indizi, interrogando sospettati e risolvendo enigmi per riuscire ad arrivare alla fine delle indagini e chiudere il caso. L’evento, organizzato da Gioca Mistero, associazione nata nel 2010, a Lido di Camaiore, dalla fantasia di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle in collaborazione con la cooperativa Earth s.c.r.l., è solo il primo episodio di una trilogia che si svolgerà in altrettanti luoghi a partire da San Terenzo, per continuare il 3 maggio presso la Fortezza di Firmafede con “La Mappa Segreta” e terminare il 24 di maggio con “La Verità Murata”, definitiva conclusione dell’evento che si svolgerà nella Fortezza di Sarzanello. Per l’evento alla Fortezza Firmafede, che avrà luogo a partire dalle 17:00 fino alle 19:00, ancora biglietti disponibili, acquistabili sulla piattaforma online di Liveticket, oppure direttamente presso la biglietteria della Fortezza Firmafede ad un prezzo ridotto. Un pomeriggio insolito e divertente, da trascorrere in compagnia, sullo sfondo di una location meravigliosa, accompagnati da professionisti che vi trasformeranno in attori pronti a impugnare la lente di ingrandimento per vivere una giornata da veri detective.

L’articolo Passeggiata con delitto alla Fortezza Firmafede proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com