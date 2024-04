Dall’ufficio stampa Istituto Comprensivo

Alla scuola primaria Pascoli i bambini si sono trasformati in piccoli allevatori osservando la schiusa delle uova e la loro trasformazione in pulcini. Sponsor dell’iniziativa la rapallese Fattoria di Veronica e l’azienda agricola Raggio di Sole, che hanno procurato le due incubatrici necessarie a far schiudere le uova fecondate di Neve, la gallina moroseta portata a scuola per essere osservata dagli alunni.

