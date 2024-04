Rapallo. Lista Angiolani: “Occorre ampliare il divieto di balneazione”

Dalla Coalizione ScegliAMO Rapallo – Angiolani Sindaco

Il mare, uno dei tanti fallimenti dell’amministrazione Bagnasco/Ricci. Il divieto di balneazione per i bagni Lido Flora per l’intera stagione dovrebbe essere esteso anche all’attigua nuova spiaggia dei Cavallini che, solo per un inghippo burocratico, era stata esclusa dal rilevamento di Arpa Liguria dal momento che l’acqua è la stessa e che al sindaco spetta la tutela della salute dei cittadini. Oggi un battello che stava rientrando a Rapallo, si è fermato prima di entrare nel porto, provvedendo poi al rimborso del costo dei biglietti ai passeggeri. Ci si chiede cosa possa essere cambiato da Pasqua ad oggi, quando i battelli non attraccavano e poi, senza alcun lavoro di dragaggio o livellamento, il 25 aprile hanno riaperto, il 28 aprile hanno richiuso. Insomma, per Bagnasco & Ricci i fallimenti non finiscono mai.

