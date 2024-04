Recco: il programma di Dario Capurro e martedì incontro pubblico

Da Lista impegno Recco

Martedì 30 aprile alle ore 18.30, nella sala Consiliare del Comune di Recco, verrà presentata la lista “Impegno per Recco – Dario Capurro sindaco” e il programma di azioni per i prossimi 5 anni.

Dario Capurro si propone quale sindaco di tutti, disponibile all’ascolto e a cogliere dal confronto delle idee le migliori opportunità per amministrare al meglio la Città.

Nella composizione della lista dei candidati si è voluto il giusto equilibrio di genere (6 donne e 6 uomini), di esperienza e di novità, tenendo conto delle professionalità, delle competenze maturate nello studio, nel lavoro e nell’impegno sociale. La presenza dei candidati copre l’intero territorio comunale per residenza o per provenienza e la quasi totalità svolge o ha svolto prevalentemente a Recco la propria esperienza lavorativa e tutti sono residenti a Recco.

La lista “Impegno per Recco” persegue il benessere dei cittadini di Recco quale unico obiettivo dell’azione amministrativa. In tal senso intende ristabilire l’ordine delle priorità dove la scala dei valori deve essere determinata non già da cosa piace ma da ciò che è necessario.

Da tempo la Città di Recco chiede venga ristabilito con l’amministrazione comunale un rapporto di

trasparenza, di sereno confronto e di condivisione; necessità riscontrata quotidianamente nel rapporto con la cittadinanza in tante occasioni e per il cui raggiungimento hanno dato la loro disponibilità a candidarsi alla costruzione di un nuovo progetto di governo che stabilisca le priorità con obiettivi concreti, necessari, realizzabili

